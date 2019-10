Inter, il dubbio Sensi e il turnover anticipato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del ritorno del campionato, l’unico vero dubbio che risiede nelle scelte di Antonio Conte è quello legato alla presenza di Stefano Sensi. Il protagonista assoluto di questo avvio di stagione dei nerazzurri è infatti reduce dall’infortunio che lo ha privato di gran parte del Derby d’Italia contro la Juventus e la prudenza nella sua gestione fisica consiglierebbe di risparmiarlo nella trasferta contro il Sassuolo, sua ex squadra, per averlo a disposizione nel ciclo di ferro che attenderà i milanesi a partire dalla gara di Champions League di mercoledì 23 contro il Borussia Dortmund. A questo punto ci sarà da comprendere la scelta del tecnico leccese rispetto alla composizione della linea mediana: contro la Juventus l’impatto di Vecino è stato tutt’altro che esaltante, ed allora ecco che la candidatura di Gagliardini potrebbe prendere piede per garantire maggiore fisicità e provare a sganciare le qualità di Barella anche in fase offensiva oltre che per il dinamismo che l’ex giocatore del Cagliari non ha fatto certo mancare sino a questo punto del campionato. In avanti scelte obbligate con Lukaku chiamato a fare coppia con Lautaro Martinez, mentre in difesa toccherà a Bastoni prendere il posto di Godin, destinato a riposare in vista delle gare successive che, soprattutto in Europa, potrebbero già valere una stagione.