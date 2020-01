© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen è il nome nuovo per il centrocampo dell'Inter nel mercato di gennaio. Con Weigl approdato il 31 dicembre al Benfica, i problemi per arrivare a Vidal e De Paul, il danese in scadenza col Tottenham rappresenta la nuova pista per i nerazzurri. Sull'ex Ajax ci sono anche United, PSG e Juventus, con l'Inter che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, starebbe valutando se anticipare la concorrenza pronta a tesserare il giocatore in vista dell'estate e dello svincolo che lo attende dagli Spurs, oppure giocarsi le proprie carte a fine stagione.

Il dubbio maggiore che sta affrontando la società di Steven Zhang è quello legato al costo del cartellino messo in evidenza dal Tottenham: 28 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto alta per soli sei mesi di contratto.