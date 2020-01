Fonte: fcinternews.it

© foto di Giacomo Iacobellis

Si prospetta una settimana decisiva per il destino di Gabriel Barbosa. Secondo quanto riportato da Uol Esporte, infatti, nei prossimi giorni il Flamengo incontrerà l'attaccante per provare a trovare un accordo per la permanenza del giocatore. Qualora da Gabigol, che sin qui ha fatto muro per differenze di vedute in merito all'ingaggio, arrivasse una risposta positiva, allora il club tornerebbe a trattare con l'Inter, considerando anche il fatto che lo scenario ora è cambiato con il potenziale inserimento di club inglesi come West Ham e Chelsea, che però non hanno ancora fatto offerte ufficiali.