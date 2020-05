Inter, il PSG vuole riscattare Icardi: contatti per un possibile sconto sui 70 milioni

L'Inter è al lavoro per sbrogliare la matassa intorno al nome di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Sky Sport il PSG vuole trattenerlo a Parigi e ha la possibilità di riscattarlo per 70 milioni di euro. Le dirigenze stanno dialogando per capire se ci possono però essere condizioni diverse rispetto alla cifra pattuita, per venire incontro a tutti in un periodo molto complicato come questo.