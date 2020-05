Inter, il rinnovo di Esposito è in stand-by: la richiesta è di 800 mila euro annui

vedi letture

Il rinnovo di Sebastiano Esposito con l’Inter si trova in stand-by. L’emergenza Coronavirus ha fatto ripensare alcune mosse del prossimo futuro e, per questo, si sta valutando anche all’adeguamento del diciassettenne. L’idea è quella di rinnovare fino al 30 giugno 2025, per ora ha un contratto in scadenza fino al 2022: l’entourage di Esposito vorrebbe un accordo alla Pinamonti, con uno stipendio da 800 mila euro all’anno, anche in virtù delle 11 partite (con un gol) in prima squadra. Il club vorrebbe evitare, inserendo molti bonus.