Inter, il sogno Messi e costi non lontani da Ronaldo: servono 65 milioni l'anno per l'ingaggio

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa i conti con la fattibilità dell'affare Messi in casa Inter calcolando gli eventuali costi dell'ingaggio. Grazie al Decreto Crescita, il club nerazzurro potrebbe trasformare i 50 milioni netti dell'ingaggio della Pulce in circa 65 milioni lordi, cifra poco superiore rispetto ai 58 milioni del contratto di Cristiano Ronaldo. Considerando tra l'altro, che Messi potrebbe liberarsi solo gratuitamente dal Barcellona perché nessun presidente vorrebbe passare alla storia come quello che ha venduto uno dei più forti giocatori della storia, il risparmio in tal senso sarebbe utile per raggiungere la cifra del contratto. Inoltre, acquistare Messi permetterebbe ai nerazzurri di far lievitare i ricavi da sponsor, stadio e merchandising. Un sogno al momento, ma non così impossibile come qualcuno vorrebbe far credere.