Messi utopia a meno che... Marotta ha davvero chiuso all'arrivo della Pulce?

La tv di Suning ci mette il carico. Perché disegnare, a poche ore dalla partita, l'ombra di Lionel Messi sul profilo del Duomo manda in tilt il mondo dell'Inter. Se è il proprietario che lancia il messaggio, si va oltre il concetto di speculazione: diventa lecita, così come i sogni dei tifosi, anche se nessuno ancora ci crede davvero.

Marotta ha chiuso? Più che altro, ha tirato in ballo la stessa Suning. Dopo la vittoria sul Napoli, l'ad nerazzurro ha definito "utopia" l'arrivo del 10 argentino a Milano. Poi però ha aggiunto: "Nessuna squadra italiana è capace di fare un'operazione del genere, se non subentrano azionisti e quindi i padroni veri e propri". Certo, c'è il fair play finanziario di mezzo. Ma lo stesso dirigente ha ricordato come il prossimo mercato sarà eccezionale anche da questo punto di vista. E qui non vogliamo alimentare notizie da fantacalcio o fantamercato, ma il richiamo esplicito di Marotta agli Zhang lascia uno spiraglio aperto. A volte, può bastare per sognare.

Il precedente. Troppo lampante per poter essere ignorato. Impossibile, fantacalcio, utopia: Marotta e Conte hanno usato termini molto chiari per escludere l'arrivo di Messi all'Inter. Chiusure che ricordano tantissime quello dello stesso ad due estati fa, quando la Juventus si apprestava a portare in Italia un certo Cristiano Ronaldo. Altro affare, all'epoca, rapidamente derubricato al rango di impraticabile e suggestione forzata. Per Messi, magari, il finale sarà diverso: spostarlo da Barcellona, in effetti, è ancor più complicato di quanto non lo fosse muovere CR7 da Madrid. Ma, tra i trasferimenti del padre e gli indizi sparsi qui e lì dal mondo Suning, diventa difficile non pensarci.