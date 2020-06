Inter in Coppa Italia con la Primavera: potrebbe non essere più una provocazione

La rabbia dell’Inter, motivata da un calendario fin da subito intasato e nel quale l'ipotesi di ripartire gradualmente è di fatto annullata, potrebbe portare addirittura i nerazzurri a schierare la formazione Primavera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava una pura provocazione, potrebbe diventare realtà secondo il Corriere dello Sport. I nerazzurri, che il 20 avranno il recupero con la Samp, avrebbero chiesto almeno la possibilità di scendere in campo per primi, ma Juve e Milan hanno detto no: per definire l'ordine si applicherà il regolamento.

Marotta incassa altri no - Nessuna apertura per invertire le semifinali, ma anche un secco no da parte di istituzioni e avversarie alla proposta di posticipare la finale al 2 agosto. Un muro quello alzato da istituzioni e avversarie che ha indispettito non poco Conte e tutto il club nerazzurro: da qui l'idea, che potrebbe diventare realtà, di rendere concreta la minaccia di andare al San Paolo con la formazione di Madonna.