Inter, in estate partirà Miranda. Rinnovo per Skriniar e Ranocchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore centrale brasiliano classe 1984 João Miranda lascerà l'Inter al termine di questa stagione. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che sottolinea l'interesse del Monaco nei confronti del difensore ex Atletico Madrid.

Discorso diverso, invece, per Milan Skriniar: il difensore slovacco è a un passo dal rinnovo del contratto col club nerazzurro. Rinnovo in arrivo anche per Andrea Ranocchia.