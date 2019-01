© foto di PHOTOVIEWS

I prossimi saranno sei mesi importanti per Ivan Perisic e il suo futuro all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il croato a giugno potrebbe coronare il suo sogno di giocare in Premier League e i nerazzurri, di fronte a un'offerta di circa 50 milioni di euro potrebbe farlo partire, non opporrendo resistenza come fatto in passato. Prima però l'esterno dovrà tornare sui suoi livelli, visto il difficile inizio di stagione.