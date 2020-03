Inter, in estate sarà tempo di saluti: B. Valero verso il ritorno in patria, Vecino ha mercato

Non solo (tanto) mercato in entrata, l'Inter lavora anche ad almeno un paio di uscite in vista della prossima stagione. Come riporta Tuttosport di questa mattina, tra i i principali indiziati a lasciare Milano in estate c'è sicuramente Borja Valero, centrocampista spagnolo che potrebbe decidere di tornare proprio in patria per finire la carriera.

Altri due in odore di cessione - Oltre all'ex Fiorentina, che a 35 anni compiuti andrà in scadenza, la lista dei possibili partenti vede anche Roberto Gagliardini, che però vanta un contratto fino al 2023 e rappresenta una delle pedine italiane su cui Marotta e Conte hanno progettato (e stanno continuando a progettare) l'Inter di oggi e di domani, così come Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, fra i due, rischia di più, vista la rottura totale con l'allenatore a gennaio e, soprattutto, alla luce del suo grande mercato in Italia e in Europa. Prime valutazioni in corso, ma è chiaro che qualche elemento della rosa attuale dovrà fare spazio ai nuovi innesti.