Inter in prima fila per Zaccagni: Marotta può offrire al Verona i cartellini di Dimarco e Salcedo

L'Inter resta in prima fila per Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo dell'Hellas Verona che in questa stagione si è guadagnato a suon di buone prestazioni anche la chiamata del ct Mancini. Nei discorsi tra i due club - si legge oggi sul quotidiano L'Arena - l'ad nerazzurro Marotta potrebbe inserire i cartellini del laterale Federico Dimarco e dell'attaccante Eddie Salcedo, attualmente in prestito proprio in maglia gialloblù. Due contropartite utili per provare subito a strappare alla concorrenza il gioiellino classe '95 di Juric.