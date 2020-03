Inter, incerto il futuro di Lazaro: difficile il riscatto da parte del Newcastle

Del tutto incerto il futuro di Valentino Lazaro, esterno ceduto in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Newcastle nel corso di gennaio. Il giocatore austriaco infatti, ha fatto appena in tempo a giocare solo 4 gare di Premier e una di FA Cup, segnando un gol. Difficilmente saranno sufficienti per convincere gli inglesi a versare i 23 milioni previsti dall'accordo per il riscatto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.