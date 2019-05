© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'approccio al lavoro degli ultimi tempi di Joao Mario non è piaciuto al tecnico Luciano Spalletti: questa, secondo Sky, la causa dell'interruzione dell'allenamento per il portoghese ad Appiano Gentile. Il tecnico toscano non ha gradito l'atteggiamento mostrato dal giocatore in campo, specie in termini di appropriata intensità e mandato sotto la doccia. L'invito è ripresentarsi domani mattina, ma con un atteggiamento più costruttivo.