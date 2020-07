Inter, Kanté o Vidal il colpaccio a centrocampo? Conte ha un gran legame con entrambi

Quale futuro per il centrocampo dell'Inter? La Gazzetta dello Sport si proietta alla prossima stagione e immagina il possibile organico in mediana. Tanto dipenderà dalle uscite di Borja Valero, Gagliardini e Vecino, sulla lista cessioni. Ma il sogno nerazzurro si chiama N'Golo Kanté, che al Chelsea potrebbe non rientrare perfettamente nei piani di Lampard. L'Inter, inoltre, vorrebbe imbastire anche una trattativa con il Barcellona per Arturo Vidal. Per entrambi i calciatori dovrebbe scendere in campo Conte, che li ha già avuti alle sue dipendenze, creandovi un gran bel rapporto.