Inter-Kanté, qualche dubbio sui tanti infortuni avuti in questa stagione

La notizia di un interesse dell'Inter per N'Golo Kante rimbalza anche in Inghilterra e in particolare sull'edizione online del The Sun, che sottolinea però i problemi fisici riscontrati nell'ultimo anno al Chelsea: "Anche se in pochi metterebbero in dubbio le sue qualità", il centrocampista francese dei Blues "in questa stagione ha dovuto lottare con infortuni persistenti. A causa di una serie di problemi alla caviglia e ai muscoli posteriori della coscia è apparso solo in 27 delle 50 partite disputate dal Chelsea in tutte le competizioni fino ad ora". E si ricorda che lo stesso tecnico Frank Lampard ha già confermato l'assenza di Kanté pure dalla semifinale di FA Cup di scena domani alle 19 a Wembley contro il Manchester United.