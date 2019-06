Inter, Kovacic torna di moda: il Real può cederlo di nuovo in prestito

© foto di J.M.Colomo

Possibile ritorno all'Inter per Mateo Kovacic. Tuttosport scrive che il croato è da sempre un pallino di Piero Ausilio ed è stimato da Antonio Conte. Dopo l’annata in prestito al Chelsea, tornerà al Real Madrid dove però non avrà spazio con Zinedine Zidane e i nerazzurri sperano di poter arrivare al suo cartellino. Le merengues potrebbero essere disposte a darlo nuovamente in prestito con diritto di riscatto, anche se prima il centrocampista dovrà prolungare il contratto con i blancos di una stagione, dal 2021 al 2022.