© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter continua a lavorare per Dejan Kulusevski in vista dell'estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo le relazioni positive degli amici Faggiano e D'Aversa, Conte sarebbe sempre più convinto del valore del fantasista svedese di origini macedoni. Nessuna fretta di strapparlo al Parma già a gennaio, c'è da trovare l'intesa con l'Atalanta: l'offerta dell'Inter al momento sarebbe di 25 milioni di euro, circa 10 rispetto a quanto richiesto dagli orobici. Il giocatore, da parte sua, avrebbe già dato un ok di massima all'approdo alla Pinetina. Alla finestra resta la Juventus.