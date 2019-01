Inter, l'Atletico non molla Godin: il difensore però si è esposto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid non si rassegna a perdere Diego Godin e intende provare ad avvicinare l'offerta fatta dall'Inter all'uruguaiano. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che poi però puntualizza: "Godin si è esposto molto con l’Inter e ha assicurato che, se lascerà Madrid, sarà solo per indossare la maglia nerazzurra. In corso Vittorio Emanuele lo aspettano, sperando che non faccia retromarcia dopo essersi "speso" così tanto".