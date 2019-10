Inter, l'obiettivo è blindare Esposito: contratto fino al 2025

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sebastiano Esposito è l'uomo del momento in casa Inter, dopo l'esordio in Champions League a 17 anni e 113 giorni e adesso il club nerazzurro vuole blindarlo. A primavera partiranno le trattative per il rinnovo e la volontà del club è quello di farlo firmare fino al 2025, visto che il 2 luglio compirà 18 anni, con uno stipendio da giocatore vero e non da semplice giovane di prospettiva. A riportarlo è il Corriere dello Sport.