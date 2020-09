Inter, la cessione di Brozovic al Monaco può finanziare l'assalto al grande obiettivo Kante

"Obiettivo N'Golo Kanté", scrive oggi il Corriere della Sera. Nonostante mister Lampard non abbia alcuna intenzione di rinunciare al centrocampista francese, l'Inter sta provando in ogni modo ad accontentare mister Conte. Il Chelsea vuole monetizzare e chiede 50 milioni di euro per il suo cartellino: solamente una cessione di Marcelo Brozovic (Monaco) e Christian Eriksen potrebbe permettere così ai nerazzurri di ottenere la liquidità necessaria per questo importante investimento in mediana.