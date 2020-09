Lampard blinda Kante e gela l'Inter: "Voglio tenerlo a tutti i costi"

Franck Lampard, tecnico del Chelsea, è stato intervistato da BBC5 Sport Live: "Leggo molte voci su Kantè, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i costi, per me è un ottimo elemento. È un giocatore incredibile ed è ovvio che ogni club al mondo lo vorrebbe. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità, ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo a disposizione”.