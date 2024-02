Inter, la Champions sullo sfondo: i possibili cambi di Inzaghi per la Salernitana

L'Atletico Madrid può aspettare. Prima c'è la Salernitana. L'Inter si sta preparando per il match di venerdì sera a San Siro. Un testa-coda contro i granata del neo-tecnico Fabio Liverani da non sottovalutare. L'obiettivo dei nerazzurri è quello di proseguire nella striscia positiva e rimanere sempre a debita distanza dalla Juventus seconda in classifica provando anche ad incrementare il vantaggio di punti.

Vista Champions

Una sfida importante ma che giocoforza proietterà nelle scelte anche al match contro l'Atletico Madrid di martedì prossimo al "Meazza". Per questo motivo il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe effettuare alcune variazioni nella formazione iniziale. Sicuramente non ci sarà Acerbi, a forte rischio anche per l'ottavo di finale contro il Colchoneros, al suo posto si scalda De Vrij che verrà schierato al centro della difesa.

In attacco ci sarà Arnautovic

Quella del centrale olandese ex Lazio non sarà l'unica novità nell'undici nerazzurro. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro potrebbe effettuare qualche cambio. In attacco per esempio potrebbe riposare uno fra Thuram e Lautaro con Arnautovic pronto a giocare dal primo minuto così come uno fra Pavard e Bastoni potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo se Frattesi dovesse dare garanzie potrebbe riposare uno fra Mkhitaryan o Barella mentre Asllani potrebbe prendere il posto di Calhanoglu.