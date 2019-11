© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Giorno oggi in edicola fa il punto su Lautaro Martinez. Il club nerazzurro è spaventato dalla clausola rescissoria da 111 milioni di euro del Toro. Se Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non dovessero riuscire a trovare una soluzione con il ragazzo e con il suo entourage per l'eliminazione della stessa, ecco che il Barcellona o altre eventuali pretendenti potrebbero farsi sotto in qualsiasi finestra di mercato. Difficile in questo inverno ma il Barça lo vuole, su richiesta di Lionel Messi, a giugno.