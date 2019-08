Inter, la Roma fa muro per Dzeko. Ma lui già cerca casa a Milano

© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua il braccio di ferro tra Inter e Roma per Edin Dzeko. Da una parte ci sono il giocatore e il club nerazzurri, decisi a celebrare il matrimonio; dall'altra il club giallorosso, che non trova un sostituto degno ed è deciso ad alzare la posta. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, adesso Petrachi potrebbe chiedere 25 milioni, un modo per toglierlo dal mercato.

Dzeko si porta avanti - Ma l’attaccante non arretra di un centimetro: considera chiusa la sua esperienza romana e si aspetta che la Roma lo accontenti per andare via come ha fatto con Manolas ed El Shaarawy - spiega il quotidiano -. Addirittura sembra che abbia chiesto informazioni ad alcuni amici su dove prendere casa a Milano. Martina, che negli ultimi giorni ha incontrato due volte l’Inter e una la Roma, ha riferito a Marotta che non basta alzare l’ultima offerta di quindici milioni con i bonus o con una contropartita tecnica.