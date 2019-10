Inter, la sosta porta via D’Ambrosio e Sanchez. Speranza Lukaku

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’altra sosta è andata. E con lei pure D’Ambrosio (botta subita in azzurro contro la Grecia) e Sanchez (lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo dei flessori riscontrata nella sfida contro la Colombia). Se per l’esterno la situazione non sembra preoccupare più di tanto, quella del cileno in prestito dallo United invece appare assai più delicata. Si parla di un mese lontano dai campi per un Nino già out dalla simulazione di Marassi. Insomma, non il massimo della vita per Conte. In tensione pure per Lukaku, risparmiato dal ct belga nella seconda gara vinta in Kazakistan e valsa la qualificazione a Euro 2020. In questo modo Romelu ha potuto proseguire le sue sedute differenziate e recuperare la forma necessaria per lo standard contiano. Anche perché le soluzioni là davanti cominciano a rimpicciolirsi. Il Dortmund si avvicina e questa volta, a San Siro, non si può fallire. In ogni caso la Serie A, per il tecnico leccese, resta prioritaria. «Dobbiamo lavorare, ma senza porci dei limiti. Essere realisti, ma consapevoli che possiamo cambiare il corso del destino». Certo è che perdendo pezzi pregiati, potenzialmente determinanti per le ambizioni stagionali dell’Inter, cambiarlo non sarà per niente facile.