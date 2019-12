© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il fantasma di Icardi e dei suoi 124 gol con l’Inter, ora fa meno paura. Lautaro Martinez e Lukaku lo hanno scacciato a suon di reti in questo inizio di stagione per loro da incorniciare: 24 centri totali, con l’argentino già a 13 (10 nei 30’ iniziali delle gare) e il belga a 11 (9 in trasferta). Numeri che certificano il momento felice dei due bomber, decisi a non fermarsi proprio adesso che il calendario mette Handanovic e compagni di fronte a Roma, Barcellona e Fiorentina in 10 giorni.