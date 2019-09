Inter, Lautaro Martinez: "Lavoro per migliorare l'intesa con Lukaku"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha così parlato ad Inter TV prima della partita di questa sera (ore 21) contro la Lazio: "Quello che vogliamo più di ogni altra cosa è proseguire con la nostra striscia vincente. La Lazio è una squadra molto fisica: dobbiamo lavorare tutti insieme per arginare una compagine così. Dobbiamo essere compatti sia in attacco che in difesa, è necessario questo".

Sul suo rapporto con Lukaku, ha poi aggiunto: "Giorno dopo giorno ci conosciamo sempre meglio, in settimana lavoriamo duro per migliorare l'intesa: l'obiettivo è quello di essere al meglio per poter giocare".