Inter, Lazaro saluta. È fatta per il trasferimento al Newcastle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky è fatta per il trasferimento di Valentino Lazaro al Newcastle. L'esterno austriaco è atteso domani in Inghilterra per le visite mediche. Accordo sulla base del prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni.