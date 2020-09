Inter, le amichevoli organizzate per la prossima settimana: sfida al Pisa il 19 settembre

L'Inter di Antonio Conte è al lavoro in vista della nuova stagione, che avrà il via ufficiale il 26 settembre a San Siro con la sfida contro la Fiorentina. Nella prossima settimana, informa il sito ufficiale, sono in programma per i nerazzurri tre impegni di preparazione al campionato.

Martedì 15 settembre, ore 17

Amichevole | Inter-Lugano - Centro Sportivo Suning

Venerdì 18 settembre, ore 17

Allenamento congiunto | Inter-Carrarese - Centro Sportivo Suning

Sabato 19 settembre, ore 18

Amichevole | Inter-Pisa - San Siro