Inter, le cessioni di Nainggolan, Eriksen e Vecino per finanziare il mercato in entrata

Caccia alla punta e al centrocampista per l'Inter in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club non potrà fare però grandi investimenti prima di comprare. In uscita ci sono Radja Nainggolan, Christian Eriksen e Matias Vecino: una volta ceduti questi giocatori allora Marotta e Ausilio potranno cercare di accontentare Conte. A riportarlo è Sky Sport.