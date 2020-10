Inter, le eurorivali: Real Madrid, che tonfo. Cinquina Shakhtar, pari Gladbach

Pareggio del Borussia Monchengladbach, prossimo avversario in Champions dell'Inter, in casa contro il Wolfsburg nell'ultimo turno di Bundesliga. I Fohlen si illudono grazie a un rigore di Hoffmann, ma vengono raggiunti a cinque minuti dalla fine da Weighorst. Undicesimo posto in classifica dopo quattro giornate, frutto di un successo, due pareggi e una sconfitta.

Sorprende il ko del Real Madrid, che si fa sorprendere al "Di Stefano" dal neopromosso Cadice. Lozano al 16' beffa gli uomini di Zidane. L'ultima sconfitta in campionato per i blancos risale all'8 marzo, ultima partita de LaLiga prima del lockdown. Sempre col Betis l'ultima sconfitta casalinga in campionato, datata 19 maggio 2019. Madrid ora terzo, un punto sotto Real Sociedad e Villarreal. E fra cinque giorni c'è il Clasico al "Camp Nou".

Tutto facile per lo Shakhtar che demolisce i Lviv (5-1) con due reti di Kovalenko, gol di Marcos Antonio, Dentinho e Salomon. La squadra di Luis Castro è attualmente terza nel campionato ucraino, dopo 6 partite giocate, con 2 punti da recuperare alla coppia di testa Dinamo Kiev-Vorskla.