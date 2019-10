Inter, le scelte davanti sono sempre meno: Conte perderà anche Esposito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il grave infortunio patito da Alexis Sanchez mette nei guai Conte, costretto ad affrontare due competizioni impegnative come Champions League e Serie A con i soli Lautaro Martinez, Lukaku e Politano: anche il giovane Sebastiano Esposito salterà diverse gare, visto che dopo il match contro il Sassuolo il giovane attaccante della Primavera nerazzurra, ma già nel giro dei grandi, partirà per il Brasile per disputare il Mondiale Under 17 con la selezione italiana.