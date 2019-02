Inter, le ultime uscite di Wanda Nara avevano isolato Icardi ad Appiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scelta annunciata ieri dall'Inter di degradare Mauro Icardi per assegnare la fascia di capitano a Samir Handanovic è il frutto di un rapporto che nello spogliatoio tra l'argentino e i compagni di squadra era diventato sempre più teso. In teoria, il bomber di Rosario avrebbe dovuto rappresentare la squadra essendo il leader del gruppo. In pratica, le ultime uscite di Wanda Nara hanno prodotto l'effetto opposto, creando tra le parti una frattura profonda.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, negli ultimi giorni ad Appiano Gentile Icardi era stato isolato e anche il pranzo lo consumava praticamente da solo.