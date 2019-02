© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano dal braccio di Mauro Icardi per affidarla a Samir Handanovic è arrivata dopo un confronto tra Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra . Negli ultimi giorni, il gruppo nerazzurro non ha ben digerito i continui attacchi della sua moglie-agente e non a caso quest'oggi - appena la notizia è stata diffusa - Marcelo Brozovic ha manifestato anche pubblicamente la sua approvazione .

L'attacco che lo spogliatoio proprio non ha buttato giù è stato quello diretto alla squadra. Domenica scorsa, ospite di 'Tiki-taka', Wanda Nara ha parlato di un Icardi poco tutelato. E ha esplicitamente chiesto alla squadra di farlo maggiormente: "Se devo scegliere tra il rinnovo e l'arrivo di qualcuno che gli serva cinque palloni buoni, preferisco la seconda opzione. "Escono tante cavolate intorno a Mauro, per esempio una multa inesistente o Icardi seduto a vedere una partita accanto all'ex capitano Zanetti e a Piero Ausilio (il Clasico River-Boca ndr). Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra. Non si capisce se queste cose siano cattiverie che vengono da dentro o da fuori".

Parole che hanno prodotto l'effetto opposto rispetto a quello sperato: Wanda Nara chiedeva maggiore tutela per Icardi, la società ha reagito togliendogli la fascia da capitano.