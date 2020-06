Inter, lo sprint di Sanchez: due mesi di Maravilla e la conferma

Da partente assicurato a grande opportunità per dimostrarsi arma segreta, e magari aspirare alla permanenza. Comunque la situazione guardi, e con tutte le attenuanti del caso, la stagione di Alexis Sanchez all’Inter non è stata certamente positiva. Il cileno era arrivato con forti aspirazioni di rilancio dopo la parentesi nefasta allo United, ma a lato di un inizio promettente non è riuscito a causa di qualche problema fisico di troppo (su tutti il guaio alla caviglia di questo autunno) a dare continuità alle buone prestazioni iniziali. Tuttavia se fino a qualche settimana fa il suo ritorno ad Old Trafford pareva scontato, ad oggi la situazione sembra essersi modificata con la prospettiva di tornare in campo e di dimostrare di avere ancora parecchio da dire nel calcio di casa nostra. Le discussioni legate al futuro di Lautaro Martinez ed una conformazione fisica che potrebbe consentire al Nino Maravilla di entrare in forma prima degli altri potrebbero rappresentare gli alleati più importanti per scrivere un finale di stagione importante e meritarsi la possibilità di restare a Milano. Le porte non sono ancora chiuse.