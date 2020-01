Inter, lo United non libera Ashley Young: ecco perché l'idea Spinazzola

Dietro al possibile scambio con la Roma tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola ci sono anche le resistenze del Manchester United nel liberare subito Ashley Young.

Problema indennizzo - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nonostante l'accordo già trovato tra l'Inter e l'esperto laterale inglese, la trattativa si è complicata a causa della richiesta di indennizzo da parte dei Red Devils. Il classe '85 è in scadenza a giugno e i nerazzurri non sono disposti a investire sul cartellino per anticipare il suo arrivo a gennaio, ma lo United a queste condizioni non intende liberarlo. Ed ecco che il nuovo esterno di Conte potrebbe essere così proprio l'ex Juve e Atalanta.