© foto di Dimitri Conti

Doppia attesa Lukaku-Inter e la Juventus prova a fare una mossa di disturbo. Il ritorno in Italia di Beppe Marotta e Piero Ausilio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha rimesso in moto la macchina mercato nerazzurra, che ha dato una stretta ai bulloni dopo il vertice di Nanchino con il presidente Steven Zhang. Ma lo stallo per Romelu Lukaku continua e rischia di trasformarsi in addio definitivo se non ci sarà una svolta positiva nei prossimi giorni.

Le cifre - I dirigenti interisti in Cina sono stati chiari: a 83,5 milioni – la richiesta a oggi non modificabile del Manchester United – il club di Suning deve mollare la presa, il rispetto del fair play Uefa spinge a guardare altrove. Resta, comunque, un "però": potrebbe esserci un rilancio rispetto ai 65 milioni già offerti e rifiutati dagli inglesi, ma solo in caso di uscite pesanti da Appiano Gentile, con Mauro Icardi e Ivan Perisic in pole.