Inter, Lukaku: "Dopo la finale di Europa League non ho parlato per quattro giorni"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalla sconfitta in finale di Europa League: "E' stato un momento molto difficile per me. Non ho parlato per quattro giorni. Però un giorno mi sono svegliato e mi sono dato una ragione. Si può perdere ma solo per imparare a vincere". Poi parlando dell'arrivo di Vidal e dell'importanza di questo acquisto: "E' molto importante, è un giocatore di grande qualità. Non si vince tanto e con squadre diverse se non si è calciatori di livello". Sul difensore più forte che ha incontrato, ha aggiunto: "Sono tutti forti, in Italia. Koulibaly è tosto. Mi piace il contrasto con l'avversario, anche contro Klavan, Kumbulla, Bonucci o Romagnoli. Un buon difensore rende l'attaccante migliore, perché lo obbliga a dare il massimo". Infine parlando del giocatore giovane italiano che gli piace di più: "Barella sarà un giocatore molto importante. E' cresciuto molto ed è impressionante, anche nella mentalità. Stimo anche Kean e Chiesa".