Inter, Lukaku: "Felice di lavorare con Conte. Razzismo? Hanno capito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Complice gli impegni con la sua Nazionale Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo approdo all'Inter. Ecco quanto evidenziato da SkySports dopo il successo del Belgio sulla Scozia con un gol proprio a firma dell'ex United: "Sono finalmente con Conte, un allenatore che mi ha voluto a lungo. Poi abbiamo un buon gruppo, come qui in Nazionale, sono stato felice di vedere alcuni miei amici qui. Non abbiamo concesso gol, e ora dobbiamo - individualmente - cercare di mantenere la forma migliore per essere ancora più forti la prossima volta che ci ritroveremo".

Lukaku poi è tornato a parlare anche del tema del razzismo negli stadi: "Le mie parole sono state poche ma potenti, tutti hanno capito. Ora penso che la Serie A si stia muovendo, spero che la UEFA e la FIFA saranno le prossime. E mi auguro anche la FA, perché molti miei amici giocano in Premier League. Lo hanno sperimentato anche sui social media. È qualcosa che deve accadere anche nel Regno Unito, ma in questo momento voglio solo concentrarmi sulle mie prestazioni"