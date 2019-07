Inter, Lukaku ha fretta. E intanto raggiunge lo United per l'inizio dei lavori

Romelu Lukaku ha appena raggiunto il Manchester United per la preparazione estiva (foto in calce). L'attaccante belga è un obiettivo concreto dell'Inter e vorrebbe decidere il suo futuro (permanenza o cessione ai nerazzurri) prima della partenza dei Red Devils per la tournée negli USA, prevista per la prossima settimana. A riportarlo sono i colleghi del Manchester Evening News.

Romelu Lukaku back for pre-season training with #mufc. Talks ongoing over a possible move to Inter. United are leaving for their pre-season tour over the next week and that could have an influence. Lukaku would prefer to have things sorted by then.

📸: Eamonn and James Clarke pic.twitter.com/j9BsyQMJVy

— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 1 luglio 2019