© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku polverizza i record di precocità dei cannonieri dell'Inter, almeno in tempi recenti. Dieci gol in tredici giornate per il centravanti belga di Conte. Per trovare un precedente, bisogna risalire addirittura al '48 . In tempi recenti, nessuno dei grandi numeri 9 visti in nerazzurro ha fatto meglio. Come evidenzia Tuttosport, infatti, Vieri arrivò in doppia cifra a febbraio, mentre Samuel Eto'o soltanto a marzo. Milito ci mise meno (dicembre), anche Ronaldo dovette aspettare febbraio (e 18 giornate). Icardi? Chiuse la prima stagione interista a 9 gol, ma era un giovane talento e non ancora un centravanti affermato a livello internazionale.