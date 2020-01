© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Romelu Lukaku riferimento dell'Inter in attacco ma anche elemento importante in chiave mercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, una chiamata del colosso belga avrebbe convinto Ashley Young, laterale classe 1985 suo compagno fino alla scorsa estate al Manchester United, ad accettare la corte del club nerazzurro. All'aspetto prettamente contrattuale, poi, hanno pensato il tandem Marotta-Ausilio trovando la quadratura per un accordo semestrale (il giocatore è in scadenza nel prossimo giugno con i Red Devils) con opzione per il prossimo campionato che diventerà automatica in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Quello che ancora manca è l'ok del Manchester United che per ora ha palesato la volontà di trattenere il laterale mancino fino al termine della stagione.