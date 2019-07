Inter, Lukaku rinuncia a parte delle ferie in attesa dell'affondo nerazzurro

© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku ha ripreso in anticipo la preparazione in vista della prossima stagione perché aspetta l'affondo dell'Inter. L'attaccante belga ha rinunciato a una parte delle sue ferie proprio per farsi trovare al massimo nel momento in cui i nerazzurri riusciranno a chiudere l'acquisto. Nelle prossime settimane il club di Suning è pronto a tornare alla carica per dare una svolta alla trattativa che potrebbe portare il bomber a Milano. A riportarlo è Sky Sport.