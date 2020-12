Inter, Lukaku: "Vittoria che può rappresentare una svolta. Shakhtar? Prima il Bologna"

vedi letture

Anche il centravanti Romelu Lukaku, autore di una doppietta questa sera, ha parlato a Inter Tv del successo contro il Borussia Monchengladbach che tiene in corsa i nerazzurri per il passaggio del turno: “Sono molto contento per questa vittoria, questa era una partita importante come una finale. Sono molto contento e ora dobbiamo continuare così nelle prossime gare in campionato come in Champions League. Spero che questa gara possa dare una svolta alla stagione, ma dobbiamo continuare a lavorare. - continua il belga – Sabato abbiamo un’altra partita difficile contro il Bologna, una squadra forte che lo scorso anno ci ha battuto. Dobbiamo continuare a crescere e lavorare ogni giorno anche in campionato. Dobbiamo concentrarci su una gara alla volta, quella contro il Bologna potrebbe essere di preparazione per la sfida contro lo Shakhtar fra una settimana”.