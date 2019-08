Inter, lunedì il giorno di Sanchez: ultimi dettagli da limare

© foto di Imago/Image Sport

Lunedì sarà il giorno si Alexis Sanchez all'Inter: il cileno diventerà un giocatore nerazzurro all'inizio della prossima settimana. Come spiega Tuttosport, dopo l’apertura di ieri da parte del Manchester United, all’Inter c’è la convinzione di chiudere la trattativa per Sanchez proprio quando i 65mila di San Siro abbracceranno la squadra e Antonio Conte al debutto in campionato con il Lecce. Ieri i discorsi tra i club hanno avuto un’ulteriore accelerazione: trovato l’accordo sulla formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni) si stanno ormai limando le differenze sull’ingaggio che deve prendere Sanchez fino a giugno (12,5 milioni, con l’Inter disposta ad arrivare a 4,5).