Inter, Man United e Arsenal riflettono su Eriksen. Anche il PSG resta in corsa per il danese

Il grande nome del mercato in uscita dell'Inter in vista di gennaio è sicuramente quello di Christian Eriksen. Fuori dai piani di Conte, il club nerazzurro ha bisogno di trovare una soluzione per non gettare via un investimento importante fatto lo scorso gennaio. Il Manchester United riflette, come del resto fa l'Arsenal che potrebbe proporre uno scambio con Xhaka. Non trovano conferme le voci di un interesse da parte del Bayern Monaco, mentre bisogna tenere d'occhio il PSG che potrebbe proporre in cambio il cartellino di Leandro Paredes. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.