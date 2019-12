© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamento da parte di Sky Sport per quanto riguarda il rinforzo chiesto da Conte per la fascia sinistra. Il preferito resta Marcos Alonso, ma la valutazione fatta dal Chelsea per il suo cartellino spaventa non poco. Per questo i nerazzurri hanno individuato in Marcos Acuna una possibile alternativa. Argentino classe '91 di proprietà dello Sporting Lisbona, in stagione ha collezionato 21 presenze con 1 gol e 1 assist.