Inter, Marotta: "Conte è esigente. A gennaio interverremo sul mercato"

Giuseppe Marotta, AD dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Hellas Verona.

Come avete vissuto le parole di Conte di mercoledì?

"Conosco Antonio da tanto tempo, è un uomo e un professionista molto esigente e serio. Ha una cultura della vittoria molto forte e uno stile di comunicazione particolare. La dirigenza è allineata nel contenuto di quello che ha detto, si vuole arrivare alla vittoria attraverso un percorso di crescita graduale. Tutto è migliorabile ed è perfezionabile, ma ci vuole un attimo di tempo. A gennaio ci presenteremo sul mercato per vedere quali saranno le opportunità. Lavoriamo insieme con grande serenità per portare in alto l'Inter".

A gennaio ci saranno interventi importanti?

"L'esperienza mi dice che quello di gennaio è un mercato povero. La nostra intenzione è quella di cogliere le opportunità, è importante il tempo e la disponibilità. Sappiamo di avere una società forte e un allenatore bravo. Vedremo cosa succederà".

L'identikit del possibile acquisto? Conte vorrebbe più esperienza...

"L'esperienza è una componente fondamentale, l'importante è che non sia vicino alla fine della carriera. Nell'organico bisogna avere un bel mix con la gioventù. Nella nostra rosa lo abbiamo anche se l'esperienza non è marcata perché pochi giocatori hanno già fatto la Champions. L'asticella si deve alzare per comporre una squadra competitiva per i nostri traguardi".

Cambierebbe qualcosa tornando indietro?

"Oggi non mi sarei aspettato di essere a un punto dalla Juventus. Bisogna guardare il presente e avanti".

Come funziona il processo di decisione?

"Sono fautore del lavoro di collaborazione. Ognuno del team ha delle responsabilità. Il direttore sportivo e la dirigenza propongono dei profili con nome e cognome alla squadra, poi si arriva insieme a prendere una decisione. Io ho la responsabilità di creare un team forte di squadra mantenendo gli equilibri patrimoniali ed economici del club e da amministratore devo tenerlo chiaramente in conto".

