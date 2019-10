© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di quest'oggi contro il Sassuolo: "Il mercato di gennaio è a disposizione delle società. La disponibilità di acquisizione non è semplice, i forti non sono disponibili ai trasferimenti, ma noi dobbiamo essere vigili per vedere il mercato quali opportunità può offrire. Ibrahimovic? Abbiamo una rosa competitiva nel reparto offensivo, c'è stato l'inconveniente Sanchez, ma siamo ottimisti perché nel giro di due mesi tornerà in campo e l'assetto offensivo rimarrà invariato".